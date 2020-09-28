«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче Черевченко. Это первая победа после возвращения в РПЛ

«Химки» победили «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол забил Александр Ломовицкий.

«Химки» одержали первую победу после возвращения в РПЛ. Это был первый матч под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко. Он сменил Дмитрия Гунько.

«Химки» покинули зону вылета и с 6 очками поднялись на 14-ю строчку. «Динамо» с 14 очками занимает 9-е место, упустив возможность войти в топ-3.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Химки» — «Динамо» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Ломовицкий, 19.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Куат (Тихонов, 46), Трошечкин, Ломовицкий (Липовой, 79), Боженов, Дядюн (Конате, 79).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев (Рауш, 70), Евгеньев, Фомин, Моро (Школик, 77), Шиманьски, Комличенко (Игбун, 70), Нжи (Грулев, 46), Лесовой.

Предупреждения: Куат, 9. Евгеньев, 42. Фомин, 43. Кухарчук, 57. Скопинцев, 64. Данилкин, 66. Идову, 85. Тихий, 90.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сейфетдинов (Казань), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Шадыханов (Москва). Богданов (Верея).

28 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».