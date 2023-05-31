«Химки» отзаявили Мирзова
«Химки» отзаявили полузащитника Резиуана Мирзова.
На сайте РПЛ указано, что клуб отзаявил 29-летнего игрока 30 мая 2023 года.
Ранее агент Мирзова заявлял «СЭ», что игрок покинет «Химки» по окончании сезона.
Полузащитник провел в клубе три последних сезон. В сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.
Источник: РПЛ
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