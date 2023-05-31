Смолов отреагировал на продление контракта с «Динамо»: «Федор дома»

Нападающий Федор Смолов в социальной сети отреагировал на продление контракта с «Динамо».

Соглашение 33-летнего форварда с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации еще на один сезон.

«Федор дома», — написал футболист.

Смолов вернулся в московский клуб, где он начинал свою карьеру, в январе 2022 года. С тех пор он провел 46 матчей и отметился 19 голами и 9 результативными передачами.