«Химки» — «Крылья Советов»: гол Мирзова засчитан ошибочно, ЭСК предложила бы его отменить

На 50-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) арбитр Алексей Матюнин ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Резиуан Мирзов дернул за руку соперника, выиграл борьбу за мяч и отправил его в сетку.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Егор Болховитин в действия судьи не вмешались.

Вот одно из недавних решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), которая дала оценку вердикту арбитра, отменившему гол «Арсенала» в ворота «Спартака»:

«Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забил гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлек преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак».

Замените «толчок» на «задержку рукой», а «Спартак» — на «Крылья Советов», вы получите описание момента с голом в ворота самарцев.