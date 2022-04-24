Ваноли рассказал о настрое «Спартака» на матч с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о настрое команды на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Два матча энергозатратных и тяжелых с психологической точки зрения. Но мы не должны забывать, что мы «Спартак». Такая большая команда должна уметь играть каждые три дня. Сегодня многое будет решать голова.

Мне повезло иметь в составе двух сильных нападающих. И при таком количестве матчей вполне нормально, что идет ротация», — приводит слова Ваноли пресс-служба красно-белых.

Напомним, что московская команда добиралась на игру в Ростове-на-Дону на поезде.