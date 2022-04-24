Гендиректор «Химок» Габулов назвал жизненно важной победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

«Мы сегодня добыли очень важные три очка, я бы сказал жизненоважные. Как я могу оценить судейство? Все по делу!» — сказал Габулов.

В составе подмосковной команды голы в ворота самарского клуба забили Денис Глушаков, Резиуан Мирзов и Илья Садыгов. Александр Солдатенков отметился автоголом в ворота «Крыльев».

«Химки» с 28 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» — седьмые с 38 баллами.