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«Химки» арендовали полузащитника «Чертаново» Камышева

10:35
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«Чертаново» объявило об уходе полузащитника команды, Ильи Камышева, в «Химки».

Хавбек проведет сезон-2020/21 в клубе из Тинькофф РПЛ на правах аренды.

В сезоне-2020/21 23-летний россиянин провел за «Чертаново» 11 матчей и не отличился результативными действиями, заработав 2 желтые карточки.

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