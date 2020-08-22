Хердур Магнуссон: «Недавно мы не смогли обыграть «Рубин», надеюсь, сегодня получится»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Будет тяжело, — цитирует пресс-служба армейцев Магнуссона. — У «Рубина» хорошие, техничные игроки, которые часто бьют по воротам. Нам надо быть сосредоточенными с первой до последней минуты и не позволять сопернику наносить опасные удары. Сложный соперник, недавно мы играли с ним и не смогли добиться победы. Надеюсь, сегодня удастся.