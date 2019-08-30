Хердур Магнуссон: «Как команда ЦСКА сильнее «Спартака»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» заявил, что красно-синие сильнее «Спартака». Также он хочет взять реванш у красно-белых в дерби.

— Болельщики обожают сравнения. Кто сильнее сейчас — ЦСКА или «Спартак»?

— У «Спартака» отличный состав. Клуб покупает реально дорогих исполнителей. Более того, у «Спартака» шире выбор. Просто длиннее скамейка. Но уверен, что как команда мы сильнее. И сплоченнее. В дерби нам не повезло, однако мы еще возьмем реванш и докажем, что ЦСКА лучше.

— Дерби — это круто?

— Очень! Весь город окрашивается в красно-синее или красно-белое. Для меня Москва всегда будет красно-синей и мы для этого приложим все усилия! (Отдел футбола «СЭ»)

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