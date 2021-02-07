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Хендрикс и Соболев — в старте «Спартака» на матч с «Ригой»

14:09
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч против «Риги». Встреча пройдет сегодня в рамках сборов в Дубае и начнется в 15.00 по московскому времени.

С первых минут на поле выйдут: Селихов, Айртон, Кутепов, Ещенко, Игнатов, Хендрикс, Бакаев, Зобнин, Маркитесов, Роша, Соболев.

Запасные: Ребров Джикия, Маслов, Гапонов, Урунов, Умяров, Крал, Мозес, Ларссон, Понсе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рига».

Спартак — Рига

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