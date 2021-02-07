Жиго получил ушиб бедра и не сможет сыграть с «Ригой»
14:46
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил ушиб бедра, информирует 7 февраля пресс-служба клуба.
Как отмечается, тренерский штаб решил поберечь футболиста, поэтому он пропустит сегодняшний товарищеский матч с «Ригой».
27-летний француз в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ и забил 3 гола.
У Самуэля Жиго диагностирован ушиб бедра ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2021
Тренерский штаб решил поберечь нашего защитника, поэтому он пропустит матч с «Ригой». pic.twitter.com/l9xfIo0lSw
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