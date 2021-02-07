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Жиго получил ушиб бедра и не сможет сыграть с «Ригой»

14:46
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил ушиб бедра, информирует 7 февраля пресс-служба клуба.

Как отмечается, тренерский штаб решил поберечь футболиста, поэтому он пропустит сегодняшний товарищеский матч с «Ригой».

27-летний француз в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ и забил 3 гола.

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