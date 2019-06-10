Хави допускает, что может в будущем возглавить клуб из РПЛ

Экс-полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес допустил вариант, что может в будущем возглавить команду из чемпионата России. Об этом 39-летний испанец рассказал на Youtube-канале "Красава".

Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год. Бывший футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании вместе с сине-гранатовыми.

– Могу ли я возглавить клуб из России в будущем? Не буду ничего исключать как тренер. В качестве футболиста я почти всегда был в "Барселоне". В качестве тренера ты не можешь быть в одной команде больше двух, трех, максимум четырех лет. Поэтому не буду заявлять, что я никогда не приеду в Россию. Почему бы и нет, в конце концов? – сказал Хави.

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