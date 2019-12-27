Хавбек «Рубина» Давиташвили признан лучшим молодым футболистом в Грузии-2019
Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили стал лучшим молодым футболистом в Грузии по итогам 2019 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ) и получил награду GFF Awards, сообщает пресс-служба казанцев.
«Поздравляем Зурико с победой в номинации! Мы желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста», — написано в официальном Twitter «Рубина».
В текущем сезоне 18-летний Давиташвили провел 15 матчей за казанцев и забил один гол.
Зурико Давиташвили — лучший молодой футболист в Грузии 2019 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ) и получил награду GFF Awards?— «Рубин» Казань (@fcrk) December 27, 2019
Поздравляем Зурико с победой в номинации! Мы желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста ? pic.twitter.com/tcDaHMsU2J