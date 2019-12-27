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Хавбек «Рубина» Давиташвили признан лучшим молодым футболистом в Грузии-2019

22:29
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Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили стал лучшим молодым футболистом в Грузии по итогам 2019 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ) и получил награду GFF Awards, сообщает пресс-служба казанцев.

«Поздравляем Зурико с победой в номинации! Мы желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста», — написано в официальном Twitter «Рубина».

В текущем сезоне 18-летний Давиташвили провел 15 матчей за казанцев и забил один гол.

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