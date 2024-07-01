Ханкич: «Готов ли быть вторым номером? Готов на все ради «Ростова»
Новичок «Ростова» Хидает Ханкич поделился мнением о конкуренции с Рустамом Ятимовым за место основного вратаря команды.
— Мы оба примерно в одинаковой ситуации, — говорит Ханкич. — Сейчас идут товарищеские матчи, тренировки, после которых тренеры примут решение. Для меня самое важное — чтобы между всеми нами была связь, чтобы нам комфортно работалось вместе и чтобы мы делали общее дело. Это называется профессиональный подход. И в «Ростове» отличный климат внутри команды.
— Вы готовы быть вторым номером?
— Я готов отдать все ради «Ростова», — цитирует Ханкича «РБ Спорт».
Ханкич перешел в «Ростов» из болгарского «Ботева» этим летом за 100 тысяч евро. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.
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11
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Химки – Динамо Мх
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