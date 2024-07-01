Булыкин — об уходе Шунина из «Динамо»: «У Антона может сложится прекрасная вторая карьера»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» уход голкипера Антона Шунина из «Динамо».
«Это легендарная личность для «Динамо», хочется, чтобы он остался в структуре клуба. Он хорошо понимает футбол, долгое время играл на высоком уровне и надо, чтобы он делился опытом с молодым поколением футболистов. Историю клуба пишут легенды. К сожалению, время неумолимо движется вперед, но у Антона может сложится прекрасная, как говорят в УЕФА — «вторая карьера», — сказал Булыкин «СЭ».
«Динамо» объявило об уходе голкипера Антона Шунина. У игрока истек срок контракта с бело-голубыми.
Ранее «СЭ» сообщал, что клуб сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.
В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
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