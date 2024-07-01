Артем Прохоров оценил работу Семака в «Зените»
Футбольный агент Артем Прохоров поделился мнением о сезоне-2023/24 для «Зенита».
«Задачу они выполнили, выиграв чемпионат и Кубок. Да, это был напряженный сезон для фанатов, но Сергей Семак все равно доказал, что он — сильнейший тренер в России. Все говорят, что с такими игроками кто угодно станет чемпионом, но в футбол играют не деньги. Надо отдать должное тренеру, что он нашел язык с бразильскими футболистами», — цитирует Прохорова Metaratings.ru.
По итогам сезона-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл.
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13
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Ахмат – Краснодар
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