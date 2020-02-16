Хачериди считает, что у Ракицкого лучшая передача в мире

Защитник «Динамо Брест», бывший игрок киевского «Динамо», ПАОК и сборной Украины Евгений Хачериди высоко оценил игру защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

— Ярик — топ, однозначно. И сейчас, и раньше. Все знают, что у него передача лучшая в мире, наверное. Кажется, только ван Дейк может такие передачи делать. Дима Чигринский тоже хорошо владел передачами. Лучше Ракицкого по передачам не видел.

— Какая у него была слабая сторона?

— Для защитника маленького роста, мне кажется, у него были с отбором всегда проблемы. Но все равно он хороший защитник, топ-защитник. И на данный момент один из самых лучших.

— Если брать Восточную Европу, то...

— Номер один, однозначно, — цитирует Хачериди Tribuna.com.

30-летний Ярослав Ракицкий в текущем сезоне провел 25 матчей за «Зенит» и забил один мяч.