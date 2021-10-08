Хачатурянц: «Президенту РПЛ важно учесть интересы всех клубов, вне зависимости от их бюджета»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал о планах на ближайшее будущее на новом посту.
«За ближайший месяц я хочу провести аудит текущей деятельности. Посмотрим финансовую базу, структуру лиги. Хочу понять, где мы находимся и создать план. За 2 недели до выборов предоставлю клубам дорожную карту. Президенту РПЛ важно учесть интересы всех клубов, вне зависимости от их бюджета», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Сергей Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января 2021 года он был переизбран на новый пятилетний срок. 5 октября он оставил свой пост.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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