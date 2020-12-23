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Хачатурянц не знает, когда женщины будут судить матчи РПЛ

Анастасия Пустовойтова. Фото РФС
Анастасия Пустовойтова. Фото РФС

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о перспективах женщин-арбитров в мужском футболе. 18 декабря на заседании исполкома РФС было принято решение включить в список для работы в РПЛ пять женщин-судей. В их число вошли Надежда Горинова, Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева и Анастасия Пустовойтова.

— Женщины в судействе — это общемировой тренд, — сказал Хачатурянц в эфире «Матч премьер». — Мы его поддерживаем и считаем, что это принесет только плюсы. Пустовойтова — наша звезда, человек очень профессиональный. Будем предпринимать усилия, чтоб привлекать больше женщин. Сейчас сложно предсказать, когда они будут судить матчи РПЛ, но вовлечение их в процесс оправдано.

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