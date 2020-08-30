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Haberler: Кузяев может стать игроком «Галатасарая»

11:00
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев может перейти в турецкий футбольный клуб, сообщает Haberler.

«Галатасараю» предложили подписать контракт с 27-летним хавбеком. Клуб ищет полузащитника на трансферном рынке, но пока не определился с конкретными кандидатами. Переход Кузяева будет зависеть от мнения главного тренера турецкой команды Фатиха Терима.

Контракт Кузяева с «Зенитом» завершился после сезона-2019/20. В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.

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