Гжегож Крыховяк: "Спускались в бункер Сталина, нигде такого не видел"

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал о местах, которые посетил в Москве.

– Вы ходили в Большой театр, в Третьяковку, в Кремль. Где понравилось больше всего?

– Везде понравилось. Москва – большой, красивый город, и я люблю проводить свободное время с пользой. Хочется все время открывать для себя что-то новое, поэтому стараемся не сидеть на месте, а ходить куда-то, в театр или в музей, изучать город. Вот, например, сходили в Большой – потрясающее место. Поразило, как само здание выглядит изнутри. Сразу погружаешься в атмосферу, которая там царит веками.

– Где еще были?

– Из недавнего – в Пушкинском музее. Там была экспозиция из фонда LouisVuitton, небольшой кусочек Парижа в Москве. А еще спускались под землю в бункер Сталина. Очень атмосферное место: вроде находишься в самом центре большого города, и тут же спускаешься куда-то глубоко вниз под землю. Нигде такого еще не видел.

– Вы по-прежнему живете в Москва-Сити?

– Да, не вижу смысла уезжать, мне нравится. Главное, что оттуда недалеко ехать и до базы в Баковке, и в центр города – по 25 минут в одну сторону. Учитывая сумасшедшие пробки в Москве, это имеет большое значение. Плюс вся нужная инфраструктура под рукой. Пока буду жить там. (Александр Рогулев)

Крыховяк - о будущем в "Локомотиве", Паредесе и России