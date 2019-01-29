Гжегож Крыховяк: "С парнями стараюсь разговаривать на русском"

Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк признался, что старается говорить с партнерами по команде на русском.

– Вы говорите на польском, испанском, французском, английском. Русский самый сложный среди них?

– Он точно намного сложнее, чем английский. Но мне учить его чуть-чуть легче, чем французский или испанский, потому что есть много слов, схожих с польскими. Это сильно помогает.

– Так давайте перейдем на русский?

– О, нет, еще слишком рано. С парнями я стараюсь разговаривать на русском, но это касается в основном футбола. Еще могу сам сходить в магазин или ресторан. На первых порах мне помогали люди из клуба, сейчас я гораздо реже прошу помощи. Конечно, до конца всего не понимаю, боюсь, что интервью на русском я смогу дать нескоро.

– Может быть, слушаете музыку на русском, книги читаете?

– Из музыки я определенно что-то слышал. Но кто был исполнителем, не скажу, честно говоря, не интересовался. С подругой слушали классическую музыку. Еще смотрю российское ТВ, но там тоже не слишком много понимаю. Все это – дополнительный помощник в изучении языка и культуры страны, в которой играешь. (Александр Рогулев)

Крыховяк - о будущем в "Локомотиве", Паредесе и России