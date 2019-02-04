Гжегож Крыховяк: "ПСЖ" - закрытая глава для меня"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк сказал, что не хочет вспоминать о времени в "ПСЖ". Он принадлежит парижскому клубу и играет за "Локо" на правах аренды.

- Был ли ошибкой переход в "ПСЖ"?

- Когда я принимал это решение, все указывало на то, что оно верное. Я уже так много сказал о "ПСЖ", об Эмери, что я уже закрыл для себя эту главу. Сейчас я концентрируюсь на будущем. Для меня не так важно, что происходило в "ПСЖ". Это неважно, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

29-летний Гжегож Крыховяк в текущем сезоне провел 24 матча за "Локомотив" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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