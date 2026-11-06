«Ростов» может провести пятый сухой матч подряд в РПЛ

Команда Дмитрия Кириченко не пропускает в чемпионате России на протяжении четырех встреч.

На этом отрезке ростовчане обыграли «Акрон» (1:0), сыграли вничью с «Балтикой» (0:0), победили «Локомотив» (2:0) и махачкалинское «Динамо» (3:0). За четыре тура команда забила шесть мячей и не пропустила ни одного, набрав десять очков из 12 возможных.

В общей таблице «Ростов» идет шестым: 18 очков в 13 матчах, пять побед, три ничьи и пять поражений. Общая разница мячей — 16-17. В двух последних турах команда Кириченко выиграла с общим счетом 5:0.

8 ноября «Ростов» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Если гости вновь сохранят ворота в неприкосновенности, их серия сухих матчей в РПЛ увеличится до пяти. Встреча начнется в 18.30 мск.