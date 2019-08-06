Гус Тил: "Постараюсь не подвести Кононова"

Новичок "Спартака" Гус Тил рассказал, что уже общался с главным тренером москвичей Олегом Кононовым.

– Он рассказал, какой видит мою роль на поле, – цитирует полузащитника официальный сайт "Спартака". – Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести!

– Вы сказали, что внимательно изучали записи матчей "Спартака". Какими видите свою позицию на поле и функции, которые будут вам доверены?

– Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнеров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол.