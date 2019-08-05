Гус Тил будет играть в "Спартаке" под номером Дениса Глушакова

Новичок "Спартака" полузащитник Гус Тил будет выступать под 8-м номером. Ранее под ним играл экс-капитан красно-белых Денис Глушаков, ушедший в "Ахмат".

Сегодня "Спартак" объявил о подписании контракта с 21-летним голландцем. По нашиим данным, срок договора – четыре года.

В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро.

Полузащитник провел в составе сборной Голландии один матч, который пришелся на товарищескую встречу с Португалией (3:0).

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит АЗ за Тила около 15 миллионов евро. Хавбек посетил матч 4-го тура красно-белых с "Динамо" (0:0).