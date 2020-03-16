Президент «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что в клубе планируют дождаться завтрашнего заседания лиги, прежде чем озвучивать планы о действиях в случае приостановления чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

— Давайте не бежать впереди паровоза, — сказал Аджоев. — Руководители лучше знают, как поступить. Зачем мне сейчас здесь умничать. У нас есть план, но он остается внутри клуба. Мы же подчиняемся: cкажут играть — будем играть, не скажут — не будем. Сейчас неправильно будет говорить свое мнение.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев. (Дмитрий Зимин)

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