Гунько: «Поступки Кокорина говорят сами за себя. Он сейчас головная боль для клуба»

Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько поделился с «СЭ» мнением о целях на зимнее трансферное окно для красно-белых.

— Позиции, которые необходимо усилить «Спартаку» не изменились с момента летнего трансферного окна. Все то, что хотелось бы клубу укрепить — осталось. В селекционной службе работают профессионалы, у которых на каждое место есть по несколько футболистов. Все трансферы будут зависеть от многих факторов. Зима будет горячая для селекционного отдела.

— Что делать «Спартаку» с Кокориным?

— Клубу надо поступить максимально экономически выгодно для себя. У Кокорина большой оклад и длинный контракт. Его поступки, как во время сезона, так и после завершения первой части, говорят сами за себя. Он сейчас головная боль для клуба.

— Обычно чем ближе трансферное окно, тем больше слухов вокруг «Спартак», но сейчас все тихо.

— Возможно, это успешная работа клуба. Имею ввиду трансферы, которые любят тишину. Может, никто ничего не знает, все спрашивают и не могут найти никаких концов, но я не сомневаюсь, что работа идет.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел десять матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.

(Анастасия Пастернак)