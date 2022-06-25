Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:01

Широков — о Глушенкове: «Зачем «Спартаку» игрок, который будет сидеть и получать просто так зарплату»

Широков отреагировал на переход полузащитника Глушенкова в «Крылья Советов»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

«Максиму, наверное, в «Спартаке» места нет. Не думаю, что он готов сидеть. Зачем ему это, когда он может себя так же хорошо проявлять в «Крыльях», а потом перейти в какой-то другой клуб. На «Спартаке» же не зациклена вся его футбольная жизнь. Он может дальше пойти, двигаться. В «Спартаке» ему места нет, потому что есть два габаритных форварда, которые, наверное, будут играть больше, чем он. А Максиму надо играть в его возрасте. В его случае «Крылья» — правильный выбор, да и зачем «Спартаку» игрок, который будет сидеть и получать просто так зарплату», — сказал Широков «СЭ».

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист сыграл 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

В составе «Спартака» Глушенков играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых.

ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Ученик Емельяненко Кирилл Сидельников: «Федор нагрузил себя тяжелой ношей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — об уходе Кухты: «Нашим клубам нужно делать акцент не на легионеров, а на своих игроков»

«Зенит» купит Кассьерру за 4 миллиона евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости