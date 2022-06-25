Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

«Максиму, наверное, в «Спартаке» места нет. Не думаю, что он готов сидеть. Зачем ему это, когда он может себя так же хорошо проявлять в «Крыльях», а потом перейти в какой-то другой клуб. На «Спартаке» же не зациклена вся его футбольная жизнь. Он может дальше пойти, двигаться. В «Спартаке» ему места нет, потому что есть два габаритных форварда, которые, наверное, будут играть больше, чем он. А Максиму надо играть в его возрасте. В его случае «Крылья» — правильный выбор, да и зачем «Спартаку» игрок, который будет сидеть и получать просто так зарплату», — сказал Широков «СЭ».

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист сыграл 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

В составе «Спартака» Глушенков играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых.