Широков — о Глушенкове: «Зачем «Спартаку» игрок, который будет сидеть и получать просто так зарплату»
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов».
«Максиму, наверное, в «Спартаке» места нет. Не думаю, что он готов сидеть. Зачем ему это, когда он может себя так же хорошо проявлять в «Крыльях», а потом перейти в какой-то другой клуб. На «Спартаке» же не зациклена вся его футбольная жизнь. Он может дальше пойти, двигаться. В «Спартаке» ему места нет, потому что есть два габаритных форварда, которые, наверное, будут играть больше, чем он. А Максиму надо играть в его возрасте. В его случае «Крылья» — правильный выбор, да и зачем «Спартаку» игрок, который будет сидеть и получать просто так зарплату», — сказал Широков «СЭ».
Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист сыграл 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.
В составе «Спартака» Глушенков играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
|0
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|0-0
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13
|Химки
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -