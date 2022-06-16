Гаджиев считает, что Галактионов заслуживает должности главного тренера «Нижнего Новгорода»

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Новый вектор развития клуба? Всегда находится, что сказать в такой ситуации. Для тренера важно, чтобы футболисты играли на пределе своих возможностей. При Кержакове все играли на том уровне, на котором могут, выкладываясь на все сто процентов. Да, развитие молодежи — хорошее направление, которое сегодня востребовано. Но сложно сказать, справится ли один тренер с этим лучше, чем другой. Галактионов — нормальный тренер. Не скажу, что он не заслуживает этой должности. Да, он работал с молодежными командами. Он неплохо отработал последний отрезок. Но я думаю, что внутренние разногласия привели к ситуации, что надо было менять тренера. На чем они основаны, мы не знаем», — сказал Гаджиев «СЭ».

Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Также отмечается, что Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 турах.