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Гаджиев считает, что Галактионов заслуживает должности главного тренера «Нижнего Новгорода»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Новый вектор развития клуба? Всегда находится, что сказать в такой ситуации. Для тренера важно, чтобы футболисты играли на пределе своих возможностей. При Кержакове все играли на том уровне, на котором могут, выкладываясь на все сто процентов. Да, развитие молодежи — хорошее направление, которое сегодня востребовано. Но сложно сказать, справится ли один тренер с этим лучше, чем другой. Галактионов — нормальный тренер. Не скажу, что он не заслуживает этой должности. Да, он работал с молодежными командами. Он неплохо отработал последний отрезок. Но я думаю, что внутренние разногласия привели к ситуации, что надо было менять тренера. На чем они основаны, мы не знаем», — сказал Гаджиев «СЭ».

Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Также отмечается, что Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 турах.

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
Михаил Галактионов
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 1 : 0
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