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Сегодня, 17:25

Губерниев — о заявлении «Локомотива»: «Дзюба задел довольно чувствительные струны, я понимаю реакцию клуба»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «СЭ», что форвард «Акрона» Артем Дзюба сам навлек на себя негативную реакцию своим интервью.

«Артем сам себя наказал этим интервью. У моей любимой группы «Kiss» есть песня «Naked City» («Обнаженный город»). И был там, знаете, Артем Дзюба в обнаженном городе. И я сейчас даже не про тело, там мы тоже все видели. Я говорю сейчас про душу, Артем — это большой ребенок. Еще раз скажу, я к нему отношусь хорошо, не утратил к нему уважение, но он показал, что он очень ранимый человек. Будет ли ему лучше, посмотрим. В любом случае, интервью взбудоражило — это прекрасно», — сказал Губерниев «СЭ».

Также комментатор высказался на тему того, стоит ли клубу направить заявление в комитет по этике.

«Здесь нужно смотреть, решает комитет. В любом случае, он задел довольно чувствительные струны. И я понимаю реакцию «Локомотива» — клуба, которому симпатизирую. «Локомотив» с Дзюбой и «Локомотив» без Дзюбы — это две большие разницы. Команда без Артема сильнее. Совпадение? Не думаю. Нужно понимать, какая сторона чего хочет. Клуб выступил с заявлением, я во многом с ним согласен. Если будет разбирательство, посмотрим, к чему оно приведет. Считаю, что нужно спокойно относиться к таким вещам. Новость живет два дня», — добавил Губерниев.

Ранее в интервью 36-летний футболист упомянул всех, с кем у него были разногласия или недопонимания.

Дарик Агаларов

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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