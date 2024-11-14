Ещенко: «Черенков — глыба в футбольном плане»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об экс-хавбеке красно-белых Федоре Черенкове.

«Черенков — глыба в футбольном плане. Поиграть с ним не довелось, но то, что я видел, отношение к нему. Поэтому очень приятно поучаствовать в матче его памяти», — сказал Ещенко.

13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2), он был посвящен памяти Федора Черенкова.