Ещенко: «Черенков — глыба в футбольном плане»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об экс-хавбеке красно-белых Федоре Черенкове.
«Черенков — глыба в футбольном плане. Поиграть с ним не довелось, но то, что я видел, отношение к нему. Поэтому очень приятно поучаствовать в матче его памяти», — сказал Ещенко.
13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2), он был посвящен памяти Федора Черенкова.
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|6
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|
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|22.11
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|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
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|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
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|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
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|
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|- : -
|24.11
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|
Пари НН – Динамо Мх
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Алексей Батраков
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|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
|
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Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
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Динамо
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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|0
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Данила Прохин
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