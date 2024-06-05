Губернатор Воронежской области Гусев: «Рады, что «Факел» остался в РПЛ»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от сезона «Факела».

«Очень рады за «Факел». Мы гордимся командой. Рады тому, что команда осталась в РПЛ. Я тоже болельщик!» — сказал Гусев «СЭ» в рамках ПМЭФ-2024.

«Факел» по итогам сезона-2023/24 занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, и сохранил прописку в высшем дивизионе.