Юран заявил, что у него есть предложения от клубов РПЛ и ближнего зарубежья

Тренер Сергей Юран рассказал, что соскучился по работе. По словам специалиста, у него уже есть предложения от клубов РПЛ и ближнего зарубежья.

«Месяц отдохнул и восстановился. Готов работать. Но пока конкретики от клубов нет — все вокруг да около. Ничего страшного — предложения будут. Есть интерес из РПЛ, есть из ближнего зарубежья. Но я абы куда не пойду. Если будет предложение из первой лиги, то должны быть задачи, подкрепленные бюджетомю. Такое рассмотрим», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

В прошедшем сезоне РПЛ специалист возглавлял «Пари НН», однако покинул команду 29 апреля 2024 года после 6 поражений подряд. Его сменил серб Саша Илич.

Ранее Юран также был главным тренером «Химок», «СКА-Хабаровска», «Зоркого», «Балтики», «Сибири» и ряда других российских клубов.