Губернатор Самарской области: "С Божовичем проведем переговоры, Шикунов уволен из "Крыльев"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об изменениях в руководстве "Крыльев Советов". По итогам сезона самарский клуб сохранил место в РПЛ, выиграв в стыковых матчах у "Нижнего Новгорода".

– Совет директоров в марте возглавил зампред правительства Самарской области Александр Фетисов. Понятно, что ждать от него результатов за два месяца было бы несправедливо. Сейчас будет проводиться перестройка в клубе и достаточно значительная, – приводит слова Азарова "РИА Новости".

Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку. Планируется провести основательную проверку деятельности клуба, и после этого определимся по генеральному директору.

Божович​? Считаю его классным специалистом. Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуб, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают. Поэтому будут проведены дополнительные консультации с тренером, и определимся по его дальнейшей работе в клубе.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и трансляции матчей, календарь и результаты игр