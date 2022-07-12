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Сегодня, 16:28

Федун назвал глупыми слухами новость о том, что Матыцын станет новым руководителем «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о том, что новым руководителем клуба может стать первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын.

«Я такие глупые слухи не комментирую», — сказал Федун «СЭ».

Ранее сообщалось, что Матыцын, входящий в совет директоров «Спартака» с 2004 года, может стать центром принятия решений в клубе.

Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать руководителем «Спартака», Федун сохранит место в совете директоров
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