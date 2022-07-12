Федун назвал глупыми слухами новость о том, что Матыцын станет новым руководителем «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о том, что новым руководителем клуба может стать первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын.

«Я такие глупые слухи не комментирую», — сказал Федун «СЭ».

Ранее сообщалось, что Матыцын, входящий в совет директоров «Спартака» с 2004 года, может стать центром принятия решений в клубе.

Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года.