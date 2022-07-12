Федун назвал глупыми слухами новость о том, что Матыцын станет новым руководителем «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о том, что новым руководителем клуба может стать первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцын.
«Я такие глупые слухи не комментирую», — сказал Федун «СЭ».
Ранее сообщалось, что Матыцын, входящий в совет директоров «Спартака» с 2004 года, может стать центром принятия решений в клубе.
Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года.
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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