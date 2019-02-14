Губернатор Ростовской области: "Объем прошлогоднего долга "Ростова" сократился на 400 миллионов рублей"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на российском инвестиционном форуме в Сочи заявил, что объем прошлогоднего долга "Ростова" сократился на 400 миллионов рублей, сообщает ТАСС. В конце 2018 года произошел аукцион продажи акций российского клуба, где победителем стала компания "Ростов Спорт Менеджмент", которая получила 43,2 процента акций клуба.

Напомним, что владельцем компании и президентом "Ростова" является Арташес Арутюнянц.

– Финансовые проблемы у клуба есть и будут всегда. Но есть тенденция – объем прошлогоднего долга сократился на 400 млн рублей. До 300 млн рублей – это та сумма, по которой мы должны решить вопросы. Другая история – это ритмичность и качество выплаты заработной платы. Сейчас мы закрываем январскую смету и потом входим в ритмичное финансирование, но проблему бы эту с повестки дня я не снимал.

Вообще, коммерческая деятельность клуба стала более эффективной. И сегодня, даже продавая того или иного игрока, мы понимаем – это делается в интересах клуба, – приводит слова Голубева ТАСС.

Компания, связанная с президентом "Ростова", стала победителем торгов по продаже акций клуба