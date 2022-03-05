Грушевский считает, что ЦСКА заслуживает чемпионство

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (1:0).

«Футбольный бог воздал нам за наши усилия в Кубке против «Сочи». Похвалю «Нижний Новгород» за героическую стойкость. Они превзошли классических итальянцев. Это были гении идеальной обороны. Для просмотра игры требуется персен! Представляю горе футболистов и болельщиков «Нижнего Новгорода». Но победа ЦСКА абсолютно справедливая. Я бы назвал Языджи лучшим игроком матча. Бедный нос Марио — это что-то жуткое. Но в этом эпизоде не было злого умысла. Было страшно смотреть на реки крови. Желаю ему скорейшего восстановления. Боюсь, что следующий матч будет играть Кирюша Набабкин. В общем, это был очень интересный и нервозный матч для болельщиков ЦСКА. Чемпионский ли это характер? Чемпион у нас «Зенит». Однако ЦСКА заслуживает чемпионство, причем всегда», — сказал Грушевский «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.