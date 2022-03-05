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Сегодня, 21:55

Грушевский считает, что ЦСКА заслуживает чемпионство

Микеле Антонов

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (1:0).

«Футбольный бог воздал нам за наши усилия в Кубке против «Сочи». Похвалю «Нижний Новгород» за героическую стойкость. Они превзошли классических итальянцев. Это были гении идеальной обороны. Для просмотра игры требуется персен! Представляю горе футболистов и болельщиков «Нижнего Новгорода». Но победа ЦСКА абсолютно справедливая. Я бы назвал Языджи лучшим игроком матча. Бедный нос Марио — это что-то жуткое. Но в этом эпизоде не было злого умысла. Было страшно смотреть на реки крови. Желаю ему скорейшего восстановления. Боюсь, что следующий матч будет играть Кирюша Набабкин. В общем, это был очень интересный и нервозный матч для болельщиков ЦСКА. Чемпионский ли это характер? Чемпион у нас «Зенит». Однако ЦСКА заслуживает чемпионство, причем всегда», — сказал Грушевский «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
8
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 - : -
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
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Артем Дзюба

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Сочи

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П
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Зенит

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Динамо

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Спартак

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