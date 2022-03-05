Иванов считает, что ЦСКА может попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов высказался о ситуации в российском спорте.

— Когда у нас сейчас освободились огромные деньги: во многих видах спорта либо разорваны контракты, либо владельцы не платят деньги отвалившимся игрокам, остаются большие деньги, которые можно и нужно использовать для подготовки российской молодежи. И нужно вкладывать бюджетные деньги в любительский спорт, а не профессиональный.

— Как вы отреагировали на отъезд игроков баскетбольного ЦСКА?

— Предсказуемо. Во-первых, не все отъехали. Два американца остались, ну и тренер. В ряде клубов уехали все. Это индивидуальное решение каждого.

— Есть ли опасения, что в футбольном ЦСКА так же будет?

—Только что разговаривал с Гинером, никаких намеков со стороны игроков на это нет.

— Насколько скажется на ЦСКА история с ВЭБ, санкциями против него.

— Об этом можно будет судить через 2-3 недели, не раньше.

— Вы верите, что в итоге все нормализуется?

— Краткосрочно не верю. Долгосрочно верю.

— Какой максимум у ЦСКА в этом сезоне?

— Это гадание на кофейной гуще. Но я думаю, попасть в тройку вполне реально.