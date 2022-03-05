Бийол: «ЦСКА выиграл и дальше нужно так же»

Бийол заявил, что он уже давно решил продлить контракт с ЦСКА

Защитник ЦСКА Яка Бийол после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0) отметил, что у него хорошее настроение, а контракт он решил продлить уже давно.

— Какие эмоции от матча?

— Хорошие эмоции, хорошее настроение. Команда сейчас выиграла и дальше нужно так же.

— На что ЦСКА способен в этом сезоне?

— Увидим дальше, что будет.

— Почему ты решил продлить контракт?

— Мы уже давно сделали это.