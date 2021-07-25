Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Грушевский: «Победа ЦСКА — это главное сегодня! Но «Спартак» выглядит лучшей командой чемпионата»

22:34
Эмиль Бохинен. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эмиль Бохинен. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» победу красно-синих над «Уфой» (1:0) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ.

«В перерыве было непонятное ощущение от игры. На второй тайм вышел Дзагоев и перевернул матч в другую сторону. На поле очень нужны мозги, нужен человек, который может дирижировать игрой. Очень рад, что ЦСКА продлил с ним контракт. Он подавал сегодня угловые просто изумительно. Каждая подача была опасной, даже гол был забит с углового. Акинфеев тоже сегодня был хорош, в первом тайме выручал, но лучший игрок матча — Дзагоев. Я восхищен его игрой сегодня. Алан вышел и решительно перевернул ход встречи», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Грушевский также отметил, что «Спартак» сейчас выглядит лучшей командой в чемпионате.

«Победа — это главное сегодня, остальное не важно. Если ЦСКА сравнивать со «Спартаком», то пока сравнение не в пользу армейцев. Красно-белые выглядят лучшей командой в чемпионате, даже несмотря на поражение в Казани. Видно, что значительно прибавили. Желаю им удачи в Лиге чемпионов», — добавил Грушевский.

Единственный гол в матче забил форвард красно-синих Антон Заболотный на 61-й минуте встречи.

ЦСКА — Уфа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10468
Все опросы
Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Итоги квалификации олимпийских соревнований среди женщин в спортивной гимнастике
В Подмосковье попал в больницу избитый 3-летний мальчик
Кто и зачем зарезал пенсионерку и ее сына в Петербурге
Вильфанд предупредил о сильных дождях в регионах России
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры