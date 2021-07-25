Березуцкий: «Хорошие стандарты — это работа Бабаяна»
22:25
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0) рассказал, за счет чего удалось забить гол со стандарта. На 61-й минуте после подачи углового отличился забил Антон Заболотный.
«Хорошие стандарты — это работа Бабаяна. Плюс ему помогают наши аналитики. Но также стоит отметить, что средний рост игроков команды стал выше по сравнению с прошлым сезоном», — отметил Березуцкий.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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