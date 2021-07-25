Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0) рассказал, за счет чего удалось забить гол со стандарта. На 61-й минуте после подачи углового отличился забил Антон Заболотный.

«Хорошие стандарты — это работа Бабаяна. Плюс ему помогают наши аналитики. Но также стоит отметить, что средний рост игроков команды стал выше по сравнению с прошлым сезоном», — отметил Березуцкий.