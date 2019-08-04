20:07 | Футбол — РПЛ

Григорян считает, что "Арсенал" не был лучше "Тамбова"

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Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян после поражения от "Арсенала" (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что соперник не был лучше его команды.

– Мы выглядели медлительными в первом тайме, – сказал Григорян на послематчевой пресс-конференции. – По сути дела - единственное проникновение в штрафную Луценко завершил голом. Безусловно, в первом тайме не выполнили установку: надо было играть агрессивно с "Арсеналом", отобрать у них мяч, заставить двигаться, потому что понятно, что они утомлены.

Надо отдать должное, что очень качественный первый тайм провели соперники, но во втором преимущество было на нашей стороне - силы игроков "Арсенала" начали иссякать. Другой вопрос, что были моменты, но мы ими не воспользовались. По справедливости, как это говорят, мы не заслуживали поражения. "Арсенал" не был лучше нас.

Тамбов – Арсенал Т

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