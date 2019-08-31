Григорян отметил, что «Тамбову» не хватало сил во втором тайме

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал ничью с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ (1:1). Грозненцы ушли от поражения на второй добавленной минуте.

— С одной стороны можно сказать, что пропустить гол в добавленное время обидно, неприятно, — сказал Григорян в интервью на канале клуба в Youtube. — С другой стороны, если трезво оценить всю игру, думаю, что очко все-таки в копилку. Игра была эмоциональная, и я много эмоций потратил. Объективно трудно оценить. Но то, что я субъективно воспринимаю этот матч: наверное он и был ничейным. Анхель создал давление, но гол-то пришел после того, как мы нарушили правила, необязательный фол был. В целом, мы не смогли давление отвести от своих ворот. Ведя 1:0 и выпустив трех свежих игроков, нам было более чем по силам сохранить этот результат.

Большую часть игры «Ахмат» да, контролировал. Эпизоды, где мы применяли прессинг, были осознанные. А во втором тайме уже не хватало сил, чтобы на свое усмотрение варьировать этот ритм. С другой стороны, таких голевых моментов «Ахмат» так и не создал. И это понятно — мы оборонялись широким фронтом и низко сидели. Сложно было. Думаю, что поворотным пунктом — кто расшатал нашу оборону — это был Бериша.

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