Григорий Иванов: «Всегда был сторонником лимита, но начал понимать, что он расслабляет»
13:45
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» высказал свое отношение к лимиту на легионеров в российском футболе.
— Новая формула лимита — благо?
— Я всегда был сторонником лимита. Но потихоньку начал понимать, что он расслабляет. Иногда парни получают за российский паспорт такие деньги, которые они не должны получать! Мы как-то слишком оберегаем российских игроков. На мой взгляд, 10+15 — более правильный вариант. Почему никто из российских игроков не едет за границу? У нас там выступают только Черышев и Головин. А раньше туда уезжали целыми командами! (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Григория Иванова — здесь.
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