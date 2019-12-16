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Григорий Иванов: «Всегда был сторонником лимита, но начал понимать, что он расслабляет»

13:45

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» высказал свое отношение к лимиту на легионеров в российском футболе.

— Новая формула лимита — благо?

— Я всегда был сторонником лимита. Но потихоньку начал понимать, что он расслабляет. Иногда парни получают за российский паспорт такие деньги, которые они не должны получать! Мы как-то слишком оберегаем российских игроков. На мой взгляд, 10+15 — более правильный вариант. Почему никто из российских игроков не едет за границу? У нас там выступают только Черышев и Головин. А раньше туда уезжали целыми командами! (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-ural-cska-sudeystvo-ivanov-o-nakazanii-ginera-pogrebnyake-i-arbitrah-1622572/

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