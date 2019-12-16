Григорий Иванов: «Меркулова точно никуда не отпустим до конца чемпионата»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не намерен расставаться с защитником Михаилом Меркуловым до конца нынешнего сезона.

— Правда, что «Урал» пока не может продлить контракты с Меркуловым и Ильиным, которые в итоге могут уйти в «Ахмат»?

— С продлением действительно непросто. Все может случиться. Но пока мне никто не звонил... Меркулова мы точно никуда не отпустим до конца чемпионата.

— Почему?

— Нам самим нужен левый защитник. Конечно, если найдем ему достойную замену, то можем и расстаться. Но пока нет мыслей его продать.

— Но ведь летом он может уйти от вас бесплатно.

— Пусть лучше будет так. Повторю свою мысль: мы заинтересованы в Михаиле.

Полностью интервью Григория Иванова — здесь.