Григорий Иванов: «Меркулова точно никуда не отпустим до конца чемпионата»
14:00
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не намерен расставаться с защитником Михаилом Меркуловым до конца нынешнего сезона.
— Правда, что «Урал» пока не может продлить контракты с Меркуловым и Ильиным, которые в итоге могут уйти в «Ахмат»?
— С продлением действительно непросто. Все может случиться. Но пока мне никто не звонил... Меркулова мы точно никуда не отпустим до конца чемпионата.
— Почему?
— Нам самим нужен левый защитник. Конечно, если найдем ему достойную замену, то можем и расстаться. Но пока нет мыслей его продать.
— Но ведь летом он может уйти от вас бесплатно.
— Пусть лучше будет так. Повторю свою мысль: мы заинтересованы в Михаиле.
Полностью интервью Григория Иванова — здесь.
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