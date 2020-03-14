Григорий Иванов: «Если Евро перенесут на следующий год, мы можем доиграть РПЛ летом»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что в клуб пришло письмо из офиса лиги о том, что будет обсуждаться 17 марта на общем собрании РПЛ. При этом он заметил, что пока речи о приостановке чемпионата России не идет.

— К нам пришло письмо из лиги по поводу общего собрания клубов 17 марта. Но пока никакой конкретики нет. Просто просят всех быть. Как я понимаю, никакого решения не принято. Насколько я знаю, наши руководители сначала будут консультироваться с УЕФА. Про отмену или приостановку чемпионата я пока не слышал.

— Нет ощущения, что сейчас все к этому и идет?

— Посмотрим. Многое зависит от УЕФА. Если он решит перенести Евро на следующий год, то мы можем свой чемпионат доиграть летом. Но это все в теории. Самое главное — мы не знаем где нам сейчас тренироваться. Никуда не пускают, в Сочи все занято. Нет инфраструктуры в стране! Много вопросов... Но все равно здоровье людей — самое важное. Надо это учитывать. Как решат, так и решат. (Виталий Айрапетов)