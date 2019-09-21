Григорий Иванов: «Думаю, из-за нового лимита на легионеров ничего страшного не произойдет»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Известиям» отметил, что у клуба не будет больших проблем в следующем сезоне из-за нового лимита на легионеров.

— С нового сезона будет заявочный лимит. Не боитесь, что топ-клубы разберут всех ваших квалифицированных россиян?

— У всех ребят действующие контракты. Будем смотреть на те предложения, которые нам поступят. При этом будем искать новых игроков. Взяли несколько мальчишек, которые играют теперь у нас. Так что, думаю, ничего страшного не произойдет.

— Есть модель работы «Уфы», которая постоянно берет молодых футболистов и часто продает их потом в топ-клубы. Почему у вас это не работает?

— У «Уфы» получается, а у нас как-то нет. Хотя я считаю, что некоторые наши игроки посильнее тех, кого продала «Уфа». Но это лично мое мнение. Нам не поступает никаких предложений по нашим игрокам. Все футболисты знают, что если запрос на них будет, то я всегда расскажу им об этом варианте. Ни от кого ничего не скрываем.

— То есть нельзя сказать, что предложения вас не устраивают? Их просто нет?

— Ни одного предложения клубу не было.

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