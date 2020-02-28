Григалава рассказал, что могут доказать Кокорин и Мамаев после возвращения в РПЛ

Защитник «Арсенала» Гиа Григалава заявил, что Александр Кокорин («Сочи») и Павел Мамаев («Ростов») постараются доказать свою конкурентоспособность на уровне РПЛ после того, как вышли на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

— С Кокориным, как и с Дзюбой, вы знакомы с российской молодежки и того самого цикла с поражением от Фарер. Что скажете о переходе Александра из «Зенита» в «Сочи»? — вопрос Григалаве.

— Что говорить, раз так решило руководство его клуба? Видимо, посчитали, что так будет лучше и для него, и для команды, — ответил Григалава. — Значит, теперь Александр будет больше играть, а летом вернется в «Зенит».

У меня нет сомнений в том, что он футболист очень хорошего уровня. А минус ли для «Арсенала», что он перешел в «Сочи» и теперь сыграет с нами, посмотрим в матче — после него точно смогу ответить на вопрос.

— Многие говорят, что Кокорин и Мамаев после известного периода вне игры быстро вернули форму. Если уже видели их в деле этой зимой, согласитесь с таким мнением?

— Мне кажется, они и до этого случая любили футбол, но сейчас, быть может, еще с большим желанием играют. Хотя сомневаюсь, вроде бы плюс-минус то же самое. Да, они соскучились по футболу. Может, стараются доказать, что после такой паузы способны быть лучше тех, у кого подобной не было. (Улыбается.) (Артем Агапов)

Полностью интервью Григалавы