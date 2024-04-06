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Сегодня, 14:15

Гранат — о словах Лички про золотой дубль: «Не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички о том, что команде по силам бороться за золотой дубль в нынешнем сезоне.

«Понятно, что команде все по силам, и они могут взять оба трофея, но не стоит бежать впереди паровоза и делать каких-то громких заявлений. Это относится и к игрокам, и к тренерскому штабу. Сейчас нужно идти от матча к матчу и делом доказывать свои амбиции», — сказал Гранат «СЭ».

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.

В первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России московский клуб сыграет с «Оренбургом».

(Денис Сафронов)

Владимир Гранат
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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